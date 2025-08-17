Кукерите от кв. „Шикеро“ в Крупник събраха приятели на своя кукерски банкет

Традициите, които носим в сърцето си, оживяха отново в село Крупник. Сурва е празникът, който кара всяко кукерско сърце да трепти в очакване на магията, подготовката и незабравимите моменти около традиционния банкет. Такава бе и вечерта на кукерската група от квартал „Шикеро“, която за поредна година събра жители и гости на празнична трапеза.

С голямо вълнение и старание, дни преди събитието кукерите подготвяха всяка подробност, за да посрещнат всички, които отварят домовете си на Сурва. На празничните маси седнаха както местни жители, така и приятели – сурваскари от цялата община, които споделиха радостта от този обичан празник.

Сред гостите на празника бяха и кметът на община Симитли Апостол Апостолов, народният представител Стефан Апостолов, кметът на село Крупник Александър Равначки, председателят на Общинския съвет – Симитли Вилимир Александров, както и заместник-председателите Юлия Янчева и Лиляна Айкова и общински съветници от селото. Присъствието им показа уважението към кукерските традиции и към усилията на групата, която ги пази с толкова много сърце и отдаденост.

Ръководителят на групата Емил Филатов, заедно с всички организатори се бяха погрижили за всичко – няколко казана с вкусен курбан, богати трапези, музикални поздрави и дълги хора, които продължиха до късно през нощта. Атмосферата бе наситена с настроение, топлина и усещането, че традицията е жива и силна.

Стотици бяха празнуващите, което е доказателство, че кукерството в Крупник продължава да обединява хората и да предава силата на традициите на поколенията.

Кукерският банкет в Крупник отново доказа, че празникът не е просто обичай, а сърце, което тупти заедно с хората, съхраняващи българския дух.





