Кукерите от Крупник впечатлиха публиката на фестивала в Радомир

Впечатляващо участие на кукерския фестивал в Радомир направи групата на село Крупник. Участието им бе по лична покана на кмета на града Кирил Стоев, който е с корени от симитлийското село.



Многобройната група от Крупник омая публиката със своите красиви костюми, енергични танци и характерния кукерски дух. Площадът в Радомир се оказа тесен за всички участници, които показаха изключително сценично присъствие и предизвикаха бурни аплодисменти.

Групата бе водена от кмета на Крупник Александър Равначки, а усилията им бяха възнаградени с грамота и специални награди, разбра се, че организаторите вече са им отправили покана за участие и догодина.

ИВАН ПЕТРОВ