Кукерите от НЧ „Васил Левски 1927“, кв. Сушица – гр. Карлово с впечатляващо представяне на фестивала „Симитлия – Древната земя на кукерите“

В първия ден на фестивала „Симитлия – Древната земя на кукерите“ кукерите от НЧ „Васил Левски 1927“, квартал Сушица, град Карлово, дефилираха на стадион „Септември“ в Симитли. Наричани „старци“, те съществуват от незапомнени времена и са носители на един от най-древните български обичаи.

Старчовските игри са предвестник на пролетта и символ на подготовката за усилената земеделска работа. „Старци – дрън, дикел – вън“ гласи стара поговорка, тясно свързана с този обред, чиято цел е да прогони злите сили и да донесе плодородие и благоденствие.

Съществуват две основни групи кукери – белогащи и баджаци. Баджаците са облечени в черни сукмани и панталони, изработени от козината на коза. На кръста си препасват пояс с пет големи медни хлопки. Те олицетворяват злите сили в природата.

Белогащите са облечени изцяло в бели дрехи. На кръста носят пояс с бронзови звънци, между които са закачени разноцветни прашки, завършващи с пискюли. Основните цветове – бял, жълт, червен, син и зелен – имат своя символика:

червеният – плодородието, жълтият – житото и хляба, синият – спокойствието, зеленият – гората и полето, белият – чистотата и невинността. Белогащите са символ на добротата, радостта и светлото начало.

По време на играта кукерите се подреждат в две редици, стъпват в ритъм и образуват различни фигури, които допълват магията на древния ритуал.

Съставът е носител на четири златни и два сребърни медала, както и на множество други отличия от национални маскарадни фестивали. Най-престижното признание е „Златна маска“ от фестивала „Сурва 2018“ в град Перник. Колективът е участвал и в редица международни маскарадни фестивали в Турция, Сърбия, Франция, Унгария, Черна гора, Словения, Полша, Италия, Гърция и Япония, където достойно е представял България и община Карлово.