Кукерите от „Трета група“, втори квартал – Симитли, събраха гости и приятели на празничен банкет

Голям празник бе вчера за една от колоритните кукерски групи в община Симитли. С много настроение, дълги хора и песни, кукерската група на „Трета група“, втори квартал – Симитли, отбеляза за поредна година своя традиционен кукерски банкет.

Празникът на кукерската група в Симитли бе споделен от кмета на община Симитли Апостол Апостолов, народния представител Стефан Апостолов, както и от близки и приятели.

Както всяка година, така и тази, организаторите, начело с ръководителя на групата – Валери Памуклийски, се бяха погрижили нищо да не липсва на присъстващите. Няколко казана с вкусен курбан бяха сготвени за празнуващите, а за веселото настроение на всички се погрижи известният македонски изпълнител Джафер, който всяка година с уважение присъства на празника на „Трета група“, втори квартал – Симитли.

Особено ценно е, че кукерите от Симитли съхраняват с мерак и обич стародавните традиции на кукерството – символ на плодородие, здраве и благополучие. Тяхната отдаденост и любов към обичая се предават от поколение на поколение, а сърцата им туптят в ритъма на хлопките и звъна на маските. Така кукерите не само пазят живо миналото, но и вдъхват надежда, че българските традиции ще пребъдат във времето.





