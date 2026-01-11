Кукери от три поколения гониха злите сили в санданското с. Петрово, атрактивни бабугери играха обредни танци

Мегданът на китното санданско село Петрово оживя днес. Кукери, които не се уплашиха в дъждовното време, излязоха да гонят злите духове. От къща на къща, облечени в народни носии и кукерски одежди, те събудиха по домовете всички жители на селото.

По време на ритуала атрактивни бабугери изиграха обредните си танци под звуците на звънците. Кукери от три поколения се включиха в тазгодишния празник в селото.

Почетни гости бяха кметът на общината Атанас Стоянов и председателят на Общинския съвет Георги Батев. Кметът се престраши да застане рамо до рамо с кукера „Боримечката“, облечен в кукерска бяла одежда, наподобяваща полярна бяла мечка.

Празникът в с. Петрово е включен в културния календар на община Сандански като едно от значимите събития, организирани в населените места в курортната община.

ЛИДИЯ МАНЕВА