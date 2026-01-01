Кукери, чауши и станчинари излизат в първия ден на новата година в Благоевградско

Кукери, чауши и станчинари излизат в първия ден на новата година в различни градове в Благоевградско. В 11 часа на 1 януари в Разлог беше поставено началото на обичая „Старчевата“. По традиция чауши, както в града наричат кукерите, ще поведат групите от всяка една махала на Разлог. С тях излизат и мъже и жени, облечени в български носии, които ще извият пъстро хоро на централния площад „Преображение“.

В 11 часа започнаха и кукерските игри в Банско. За да спазят старата банска традиция, на централния площад кукери и бабугери ще изгонят злото, съобщиха от общинския пресцентър. След обичая „дрънкане на зво́нци“, който мъжете в планинския град изпълняват в първия ден на Коледа, днес те излизат основно облечени в бабугерски кожи с атрактивни маски.

Обичаят „Сурва“ ще пресъздадат кукерите от община Симитли на градския площад, съобщиха от общината. В атрактивното шествие ще се включат кукери от цялата община, които ще пресъздадат местните традиции, свързани с първия ден на новата година.

Около 5000 участници, разпределени в 13 групи, ще вземат участие в тазгодишното издание на традиционните за Петрич станчинарски игри „Сурва“- 2026, които започнаха на 1 януари в 10:30 часа.

През целия януари в областта ще се провеждат различни фестивали и кукерски игри. На 4 януари предстои кукерският фестивал в Благоевград, в който тази година участват 12 местни и една гостуваща група.