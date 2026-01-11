Кукерската група и Групата за народни обичаи от Горна Василица представиха „Простени поклади“ на фестивала в Симитли

Кукерска група и Група за „Народни обичаи“ към НЧ „Г. Бенковски – 1928“ – село Горна Василица, община Костенец, с ръководител Катя Данаилова, взеха участие в XXII – то издание на мащабния кукерски фестивал в Симитли, който се провежда под патронажа на кмета на община Симитли Апостол Апостолов.

Групата за „Народни обичаи” от с. Горна Василица е създадена през 2009г. Участват 20 човека, от 3 до 80 годишни. Групата разработва местни обичаи и традиции, като „Бъдни вечер и коледуване”, „Традиционна Василишка сватба”, „Простени поклади” и други.. Участниците изпълняват обичаите с местна автентична носия, ръчно тъкана и шита. Днес те представиха обичая „Простени поклади”, когато вечер се събира цялото семейство около софрата и се прощават взаимно. Палят се огньове, въртят се врътушници и се прескачат за здраве.

Кукерите от с. Горна Василица съществуват от незапомнени времена. Обичан и предаван от поколение на поколение е празникът „Сирни заговезни”, когато започва събуждането на природата и подготовката за ново начало и нов живот, кукерите идват като предвестници на пролетта. Традиционния костюм на кукера се състои от овчи и кози кожи, страшни маски – ръчно изработени и звънци. Поверието гласи, че силният им звън прогонва злите сили, за това кукерите скачат и танцуват за да прогонят всички злини. Кукерската група заедно с Групата за „Народни обичаи“ са носители на много награди от регионални и международни фестивали:

– През 2011 г. спечели сребърен медал от Международния фестивал гр. Перник

– През 2013 г. – бронзов медал за атрактивна игра

– През 2014 г. печели специалната награда на Регионалния исторически музей

– През 2015 г. – втора награда от Попинци

– През 2015 г. – първа награда от Рожен

– През 2015 г. – първа награда от XX – ти юбилеен фестивал на кукерските и маскарадните игри „Симитлия-древната страна на кукерите“.

– През 2025 г. – Първа награда от ХII-ти фолклорен фестивал „Дар от природата“ с. Говедарци.