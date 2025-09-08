Кукерската група от „Махалата“ в Крупник празнува традиционния си банкет

За втора поредна година кукерската група „Махалата“ от село Крупник отпразнува своя традиционен годишен банкет. Поводът събра десетки участници и стотици гости, сред които приятели, поддръжници и представители на други кукерски групи от региона.

Колоритните сурвакари от „Махалата“ отправиха покана към всички, които отварят домовете си в деня на Сурва – най-големия празник за един кукер. Събитието се превърна в истински празник на традицията, съпроводен с вкусен курбан, весела музика, кръшни хора и много емоции.

Сред официалните гости на събитието бяха кметът на община Симитли г-н Апостол Апостолов, кметът на село Крупник г-н Александър Равначки, пастор Емил Методиев и много приятели и поддръжници на кукерската култура.

За доброто настроение на всички присъстващи се погрижи оркестър, който през целята вечер не спираше да свири и поздравява празнуващите. Кукерите от групата „Махалата“ носеха специално изработени тениски за повода, а на видно място беше издигнато голямо знаме с името на групата, което можеше да се види отдалеч.





