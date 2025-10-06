Кукерската група от Пич махала в Симитли закри сезона на банкетите с голям празник

Колоритните сурвакари от Пич махала в Симитли събраха кукери, съседи, близки и приятели на последния за сезона кукерски банкет. Местният ресторант се разтресе от дълги хора, смях и празнично настроение.



Групата отново показа как се съхраняват българските традиции, като ги предава от малки на големи. Атмосферата бе изключително празнична, за пореден път кукерите показаха, че са истински купонджии.

Кметът на община Симитли Апостол Апостолов, признат за най-големия приятел на кукерството, поздрави домакините и пожела още много години традицията да се пази жива.

ИВАН ИВАНОВ