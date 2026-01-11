Кукерската група с ръководител Валери Памуклийски впечатли публиката на фестивала в Симитли

Кукерската група с ръководител Валери Памуклийски – кукерска група град Симитли, II квартал, III група, взе участие под номер седем във фестивала. Те излязоха на сцената на кукерския празник с 100 участника, впечатлявайки публиката с автентични кукерски костюми, силен звън на чанове и изключително добре подготвена хореография.

Представянето им беше наситено с енергия, традиционни ритуали и символика, свързана с прогонването на злото и пожелания за здраве, плодородие и благоденствие. Групата показа силен колективен дух и уважение към българските обичаи, превръщайки участието си в един от запомнящите се моменти на фестивала.