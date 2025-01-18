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Кукерска група „Трети Квартал“- Благоевград най-многобройната на „Старчевата“ в Разлог

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от: Събития
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Кукерска група „Трети Квартал“, град Благоевград бе най-многобройната група, участваща в Деветия международен кукерски карнавал „Старчевата“ 2025 в Разлог.

Групата с 300 участници се представя с обичаите: „Българска сватба“; „Мечкар и мечки”, ”Традиционно хоро“ , „Кукери“ , „Старчевска група“ и „Беляци“.


Персонажите, характерни за „Трети квартал“ са: кукери, булка, младоженец и традиционния за Благоевград кукер – Беляк.

Създадена през 60-те години на миналия век, Кукерска група „Трети Квартал“, град Благоевград взима участие във всички фестивали, провеждани в страната.

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