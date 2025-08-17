Кукерски банкет в махала „Горна“ в Брежани – празник на съхранените традиции и български дух

Своя празник отбеляза и кукерската група на село Брежани – махала „Горна“. Организаторите със сърце и голям мерак подготвиха тържеството, което, както всяка година, събира на една трапеза кукерите, техните приятели и гости.

Сърцатите пазители на българската традиция – сурваскарите от Брежани, отново показаха своята обич към празника. Те се веселиха от сърце, а за всички уважили събитието бяха приготвени няколко казана вкусен курбан. Музика и дълги хора изпълниха площада и разтърсиха земята в Брежани, превръщайки вечерта в незабравим празник.

На събитието заедно с жителите и цялата махала „Горна“ присъстваха кметът на община Симитли Апостол Апостолов и народният представител Стефан Апостолов, кметът на село Брежани Петьо Борисов, председателят на Общинския съвет в Симитли Вилимир Александров, както и много гости и приятели.

Сурва е не просто празник, а жива връзка с миналото. Кукерите са символ на силата и устойчивостта на българския дух – те гонят злото, даряват здраве и плодородие, и предават тази магия от поколение на поколение. В Брежани хората за поредна година доказаха, че обичаите не само се съхраняват, но и се предават с много любов и гордост.

Кукерството остава едно от най-ярките свидетелства за богатството на българските традиции – празник, който обединява, пази идентичността ни и ни дава сили да вървим напред.





