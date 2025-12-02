КУЛИНАРНА ИНОВАЦИЯ! Ученици и професионални готвачи приготвиха заедно пълнени пилешки крилца, салата „Уолдорф“, картофи „Пом Ньоф“, задушен кейл, глазиран попски лук…

Истинска кулинарна иновация сътвориха ученици от Професионалната гимназия по туризъм и лека промишленост /ПГТЛП/ в Благоевград и утвърдени професионални готвачи. Така в продължение на два дни в училището гостуваха едни от най-утвърдените имена в бранша – шеф Желязко Каракашев, шеф Георги Котев, шеф Виктор Жечев и шеф Никола Тодоров. Професионалистите с богат опит, включително и международен в 5-звездни комплекси, обединиха усилия, за да дадат на българското образование модерен и иновативен инструмент. Те представиха създадената от тях платформа Chef and Gastro Academy, която е своеобразен пътеводител в света на гастрономията и съдържа програми за обучение, самообучение и квалификация на кадрите в ресторантьорската и хотелиерската индустрия.

Моменти от работния процес в учебната кухня /сн. 1, 2/



Важно е да се отбележи, че за разлика от общообразователните предмети, по редица от специалните, заложени при професионалната подготовка, няма учебници и помагала. Затова и учителите с помощта на свои колеги разработват материали. Сега бизнесът и професионалното образование си „подадоха ръка“. Самата платформа съдържа и уроци, създадени от изтъкнатите мастър шефове и учители, сред които е и младият преподавател в ПГТЛП Валентин Николов. Нагледно бе показано как може да се случват нещата, така че самият учебен процес да бъде много по-ефективен и да се подобри комуникацията между преподавателите по практика и учениците. Първото по рода си и безспорно едно от най-значимите събития в професионалното образование предизвика голяма интерес и в ПГТЛП „Гоце Делчев“ дойдоха учители и ученици от Петрич, Добрич, Сопот, Видин, Правец, Костинброд, Кюстендил, Самоков, от училища, обучаващи гимназисти именно в професионално направление „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг“, и експерти от РУО.

В първия ден присъстващите се потопиха в света на дигиталното обучение и възможностите за творческа свобода в платформата. Във втория бе представен открит урок с теоретична и практическа част на тема „Домашни птици“. По достъпен и увлекателен начин лекторът Желязко Каракашев, който е собственик на реномиран ресторант във Варна, акцентира върху основните характеристики на месото /пилешко, патешко, от щраус, пуйка, гълъб…/, правилата за тяхната обработка и съвременните техники за приготвяне и сервиране. Обясни и целия процес от планирането, закупуването на продуктите до предподготовката, самото готвене и консумацията.

„Много хора мислят, че замразяването на месото убива бактериите и играе роля на стерилизатор. Това е огромна грешка. Бактериите спират да се размножават и изчакват топлина, след което се активизират отново“, посочи Ж. Каракашев, като подробно се спря и на хигиенните норми, като изтъкна, че най-голям риск от заразяване със салмонела има при пилешкото и рибата. Затова при обработката на такива продукти никога не трябва да се използват едни и същи дъски, ножове…

Наред с чисто професионалните съвети по темата, специалистът, който е учил в Германия и специализирал в Швейцария, бил е директор експлоатация на курортен комплекс Златни пясъци, обясни на учениците, че основният език в световната кухня е френският. И ако искат да се утвърдят на международната сцена, то задължително трябва да знаят използваните термини на чуждия език.

„Не казвам, че трябва да имате свръхпознания по френски, но може с помощта на учителите си по чужд език и по практика да разучавате термини. Това ще ви бъде от голяма полза“, посъветва гимназистите именитият мастър шеф.

Презентирането на ястията /сн. 3, 4, 5/, които бяха изложени на специална маса /сн. 6/



Последва и висш пилотаж в учебната кухня. Георги Котев, Никола Тодоров и Виктор Жечев запретнаха ръкави и заедно с ученици приготвиха ястия от домашни птици, спазвайки всички професионални стандарти, представиха състава на ястията, методите на топлинна обработка и техниките за плейтване. Една по една пред многолюдната публика бяха изнесени чинии с предястието – пълнени пилешки крилца и салата „Уолдорф“, както и пилешка крем сума с кестени. Основните ястия включваха пилешко рагу с чеснов сос и картофен мюселин, сотирано пилешко филе със сос „Холандез”, картофен огретен, печен пащърнак и задушен кейл, пиле фрикасе с естрагон, сотирани гъби, глазиран попски лук, цяло печено пиле с картофи „Пом Ньоф“…

„Целта е не ние да готвим, а да научим учениците“, посочи Георги Котев, който в момента е шеф готвач в Швейцария, а Никола Тодоров, работещ като главен готвач в един от най-известните хотели в Банско, допълни, че желанието им е да предадат своя опит на по-младите си колеги.

Дегустацията /сн. 7, 8/



В унисон с това гимназистите сами презентираха ястията, обясняваха за използваните съставки, техниките и показаха как традиционни рецепти могат да бъдат поднесени по модерен и атрактивен начин.

С интерес и нескрито любопитство присъстващите дегустираха приготвените ястия, а самият урок бе изключително интересен, вдъхновяващ и постави основите на споделено знание за по-добро бъдеще.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА