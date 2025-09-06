Кулминацията на тържествата: Заря в Пловдив за 140-годишнината от Съединението на България

Кулминацията на тържествата за Деня на Съединението е в Пловдив.

В 20:30 часа на площад „Съединение“ в града пред едноименния паметник започна тържествена заря-проверка.

В нея участват представителни формирования от Съвместното командване на специалните операции, 110-ти логистичен полк и 91-ви инженерен батальон за обща поддръжка от Сухопътните войски, Трета авиационна база и 24-та авиационна база от състава на Военновъздушните сили.

Президентът Румен Радев произнесе слово.

„140 години ни делят от онзи септември, когато българският народ взе съдбата си в свои ръце и заличи наложените му граници – въпреки волята на Великите сили. По волята на Великите сили, българите бяха върнати под властта на султана. Но Възродена България показа на цяла Европа как, без насилие, един народ заявява авторитета си,“ заяви президентът.

Радев отправи риторичен въпрос към хилядите събрали се на площада:

„Ще оставим ли България на дерибеите?“ И отговори: „Не! Няма да я оставим и няма да позволим да се търгува със съдбата ни!„Вярвам, че всички заедно ще надмогнем недъзите си, ще излезем от комфорта на малодушието и ще строим България по заветите на нашите предци“, каза президентът.

„Поклон пред дръзките и храбрите. Да живее единна и свободна България!“, завърши словото си президентът.

Дарик





