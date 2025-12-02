Куп контузии налазиха еделвайсите от Сандански, феновете за съперника от Г. Оряховица: „Тези дойдоха с бързия влак, ама трябва да си ходят с товарния“

Куп здравословни проблеми съпътстваха най-изразителната победа на „Вихрен“ през есента срещу горнооряховските железничари. Преди мача испанецът Антонио Котан извади рамо по време на тренировка на изкуствения терен, Антон Карачанаков се сблъска с Ивайло Климентов в учебна ситуация на предпоследното занимание, в групата не попадна и Мартин Бачев, който получи разтежение. Бедите продължиха и на загрявката за двубоя, когато се контузи гласеният за водач на атаката Уасим Ауахрия, което, от своя страна, наложи екстрената поява на Методи Костов, но това се оказа сполучлив избор с двата му гола за разгрома с 6:0. В края на първата част пък нигериецът Даниел Кикиово отнесе удар с лакът в главата, което продиктува принудителната му замяна на почивката. Тогава в игра на мястото на Климентов се появи Веселин Любомиров, който обаче изкара на терена само 20-ина минути, докато не бе ударен от играч на гостите и се стигна до непредвидена двойна смяна. Всички тези неблагополучия не попречиха на санданските фенове да се насладят на играта на своите и да залеят с комплименти представянето им срещу „Локо“-то.

„Влакът дерайлира на 6-ти коловоз“, „Тези дойдоха с бързия влак, ама трябва да си ходят с товарния“, са само част от остроумните подмятания по адрес на гостите. На свой ред феновете на черно-белите бяха твърде критично настроени след катастрофата в курортния град. „Откакто се смени треньорът, няма никаква мотивация, няма колектив – това се вижда по лицата на футболистите. Очевидно има проблеми, чиито решения не зависят от тях. Благодаря на капитана, че излезе мъжката и застана зад отбора. Ние сме зад момчетата, но не и зад начина, по който се нарежда отгоре“, написа един от недоволните ултраси.

„Това 0:6 е много по-срамно от 0-1 в местно дерби. Само победа над „Дунав“ би измила срама донякъде, иначе кметът да вади секирата пак. Поне гол да бяха вкарали. Резил!“, допълва друг. „Основата е разклатена, ако изобщо е останала основа. Въпреки изчерпателния отговор на треньора: “Не знам какво става”, ние усещаме колебанието на състава и тапата, която се поставя на потенциала им. Срамота за труда, който беше хвърлен миналия сезон, за да се създаде химията и спортната връзка между тези прекрасни момчета. Хубаво да си ги гледаме другата седмица, защото това ще е последният път, в който ще ги видим заедно“, очерта мрачната перспектива трети.

СТАНЧО СТАНЧЕВ