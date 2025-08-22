Куп чуждестранни агенти шпионират любимец на феновете на орлетата в „Надежда“

Куп чуждестранни агенти се гласят да шпионират от трибуните в столичния квартал „Надежда“ изявите на любимеца на феновете на орлетата от периода му на стадион „Христо Ботев” в Благоевград Максим Ковальов. Украинският страж гостува тази вечер на „Локомотив“ с новия си тим „Спартак“ /Вн/ в откриващия мач на кръга в родния елит. Ковальов показа чудеса от храброст в първите четири мача на соколите в потвърждение на максимата „добрият вратар е половин отбор“, с което прикова вниманието към себе си на водещите ни състави и на клубове от чужбина. Все пак много малка е вероятността варненци да се съгласят на продажба на ключовия си играч до края на летния трансферен прозорец с надеждата, че ако продължава да блести под рамката до края на кампанията, ще вдигне многократно цената си. Самият футболист беше лаконичен по темата: „В момента мисля само за „Спартак“.

