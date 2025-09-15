Курбанът в Ощава събра 10 пъти повече хора от жителите на селото

Над триста души с родови корени от кресненското село Ощава, чието население днес наброява малко над 40 души, се събраха за курбан край черквата „Св. Тодор Тирон“ между два от големите християнски празника – Малка Богородица и Въздвижение на кръста Господен към небето, известен още като Кръстовден.

Трапезите бяха разположени под новоизградения навес до черквата, вдигнат благодарение на щедрото дарение от Михаил Трифонов от София, чиято съпруга Райна Трифонова е с родови корени от махала „Марковци” на селото.

Курбанът в селото се превърна в прекрасна традиция местните хора и техните наследници, разпръснати из цялата страна, да се срещнат и видят на този празник, емоцията спонтанно отприщва вълнуващи спомени и сълзи от тази среща в родното село.

Специално подготвеният курбан от 350-килограмово теле беше дарение от местния животновъд Красимир Евтимов. Не бяха малко и паричните дарения на местни жители и гости, част от които ще се използват за поддръжката на храма. Седемте казана с курбан чорбата бяха осветени и благословени от отец Димитър, който отслужи благодарствена литургия за здраве и благоденствие на всички присъстващи със заръката християнските добродетели да бъдат спътници и ориентири в живота.

Всеки такъв местен празник одухотворява и отваря сърцата на хората за спомени и позабравени роднинства от далечни времена в името на опазването на родовата памет и местна традиция. За доброто настроение и празничната атмосфера заслуга имаше фолклорна формация с ръководител Веселин Танушев. Музикалните поздрави и изпълнения огласяха до късно близките върхове на Пирин.

Преди двайсет години беше поставено началото на ежегодния курбан на черквата „Св. Тодор Тирон“ в Ощава. След пет години черквата ще отбележи сто години от повторното изграждане на мястото на опожарения храм по време на Балканската война през 1912 година от турците. Нейният строеж продължава три години и благодарение всеотдайния труд и местни спомоществователи неврокопският владика тържествено я освещава през 1930 година.

КУЗМАН ПЕТРОВ





