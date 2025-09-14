Курбан за здраве събра жителите на улица „Родопи“ в Симитли

Жителите на улица „Родопи“ в Симитли в събота отбелязаха своя традиционен празник с курбан за здраве, който събира задружната общност вече години наред. Поводът отново събра съседи, близки и приятели, които споделиха топла трапеза, вкусни домашно приготвени печива и добро настроение.

Сред гостите на празника бяха кметът на община Симитли Апостол Апостолов и народният представител Стефан Апостолов. По повод милото събиране отец Спас Веселински отслужи водосвет, поръси със светена вода за здраве и благоденствие и благослови приготвената храна.



Празничната вечер премина в настроение, песни и веселие. Децата изпълниха улицата с игри и смях, а възрастните споделяха истории и си пожелаваха още дълги години заедно да поддържат традицията.

Празникът на улица „Родопи“ за пореден път доказа, че когато хората са задружни, улицата се превръща в едно голямо семейство, а уважението към традициите е най-сигурната рецепта за здраве и благополучие.

