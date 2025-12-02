КУРИОЗ! Придошлата Влахинска река отмъкна отстрелян глиган и живо куче от ловната дружинка в Кресна

Странна история сполетя една от групите на ловната дружинка в град Кресна. Много са парадоксите в ловния спорт, но това, което се случи, надмина и най-смелите фантазии за ловно приключение.

Трудно е дори да го измислиш. Влахинска река е с много голям водосбор в северозападните части на Пирин. Поройните дъждове през последните дни рязко увеличиха водния отток на реката и придошлите водни талази помитаха всичко по течението. В една от гонките на ловния излет кучетата преследват вдигнат глиган, който стига до реката и търси начин как да премине отсреща, бягайки покрай брега в търсене на по-безопасен брод. Така попада в стрелковия обсег на ловеца Борислав Светецов, който с два изстрела го поваля. Голямото прасе се претъркулва по ската и пада в мътните води на Влахинска река, която веднага го завлича надолу към р. Струма, пише slrb.bg.

Ако всичко беше приключило с тази загуба на готов ловен трофей, щяха да останат само искрените съжаления за причината на невероятната загуба. А трофеят си заслужаваше разочарованията. Донякъде любопитно-комичната ситуация има неочаквано драматично продължение. Едно от най-добрите ловни кучета за този вид лов в дружинката от опит е приучено да се нахвърля на отстреляното животно и този път прилага навика си. За безкрайно учудване и съжаление и този път то се нахвърля на търкалящия се глиган и заедно с него попада в реката.

Прасето и кучето са погълнати от мътните талази на реката и изчезват в грохота надолу по течението. Парадоксът е, че кучето е собственост на ловеца, отстрелял глигана. Макар и малка, Борислав е имал надежда, че кучето ще успее да се измъкне от водата. Минават дълги и тягостни минути, час, два, но сигналът от тракера така и не се появява…

Най-добрите гончета много често драматично загиват от яростта на ранени и умиращи глигани, но такава смърт едва ли някои е предполагал, че може да се случи. Загубата е още по-травмираща заради нелепостта на цялата ситуация и стеклите се обстоятелства. Със сигурност ще остане в архивите на абсурдните ловни истории.