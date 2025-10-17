КУРИОЗ: „Септември“ (Тервел) посвети стихотворение на мача си с „Марек“ за Купата на България, загубен с 3:0 

Третодивизионният „Септември“ (Тервел) посвети стихотворение на мача с „Марек” от турнира за Купата на България. Двата тима се срещнаха в предварителния кръг от надпреварата, като дупничани спечелиха с 3:0 като гост на стадион „Кан Тервел“.

В профила си в една от социалните мрежи от „Септември“ публикуваха творба в мерена реч, продължавайки собствената си традиция да посвещават стихове на двубоите на отбора.

Въпреки че в момента е в зоната на изпадащите във Втора лига и започна сезона по катастрофален начин, в конкретното поетическо произведение „Марек“ е определен като „мощен тим, класа, сила, топ“. В допълнението е подчертано, че дупничани имат „образ свой прославен и дълбок финансов джоб“.

Ето стихотворението в автентичния му вид:

Шести амулет…

В мач за купата (брой шести)

с „Марек“ Дупница – клас „Б“-е

(на 12-и БФС го вмести)

и под сребърно небе…

заиграхме равен с равен –

те са класа, сила, топ,

образ имат свой прославен

и дълбок финансов джоб,

ние – вещи аматьори,

в лига трета на върха,

и какво ще някой да говори –

имаме за битките духа!…

Пряк за нас – наритан Влади –

Пепи стреля, но уви –

чакахме след гол тук страж им да я вади,

ала аут е – c’est la vie!…

И след натиск върху Луго

и нещастен карамбол,

вместо фаул???, се случи друго –

вкараха ни първи гол!…

После Жорето сам в атака

срещу страж им тет-а-тет,

не разбули над „Кан Тервел“ мрака,

нямахме за гол късмет!…

Пас към Ники от „скалата“

и засада – СРАМОТА,

пак подрязват ни крилцата,

както лани есента!…

Миг пред брейка – пряк опасен

(Луго със ръка след шут),

„мечо“ със рефлекс прекрасен,

но с добавката – нов смут!…

Втора част – след отдих кратък –

с явен хъс напред летим,

бол е времето в остатък,

но е битка с мощен тим!…

Пепи като лъв налита,

в пъти стреля, но уви –

гост-вратата непробита,

но аплаузи и хвалби!…

Е, не вкараш ли – ти вкарват,

футбол-правило, закон,

може някои да не вярват –

доказателствата – милион!…

Три за тях, но пак се борим,

Пепи, Владо, Митко – бяг,

трудно е с „класик“ да спорим,

ала следваме добър маяк!

послепис:

Имахме лице, осанка,

просто никакъв късмет,

но във клубната ни банка

депозираме пореден амулет!…

„Поздравяваме „Септември” /Тервел/ за това, че освен с футболната топка, се справят добре и с римите. С пожелание догодина да плетат стихове за мачове от професионалната група! Успех!”, написаха от „Марек“ на официалния си сайт.

ДИМИТЪР ИКОНОМОВ





