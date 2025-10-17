КУРИОЗ: „Септември“ (Тервел) посвети стихотворение на мача си с „Марек“ за Купата на България, загубен с 3:0 

Третодивизионният „Септември“ (Тервел) посвети стихотворение на мача с „Марек” от турнира за Купата на България. Двата тима се срещнаха в предварителния кръг от надпреварата, като дупничани спечелиха с 3:0 като гост на стадион „Кан Тервел“.
В профила си в една от социалните мрежи от „Септември“ публикуваха творба в мерена реч, продължавайки собствената си традиция да посвещават стихове на двубоите на отбора.
Въпреки че в момента е в зоната на изпадащите във Втора лига и започна сезона по катастрофален начин, в конкретното поетическо произведение „Марек“ е определен като „мощен тим, класа, сила, топ“. В допълнението е подчертано, че дупничани имат „образ свой прославен и дълбок финансов джоб“.
Ето стихотворението в автентичния му вид:
Шести амулет…
В мач за купата (брой шести)
с „Марек“ Дупница – клас „Б“-е
(на 12-и БФС го вмести)
и под сребърно небе…
заиграхме равен с равен –
те са класа, сила, топ,
образ имат свой прославен
и дълбок финансов джоб,
ние – вещи аматьори,
в лига трета на върха,
и какво ще някой да говори –
имаме за битките духа!…
Пряк за нас – наритан Влади –
Пепи стреля, но уви –
чакахме след гол тук страж им да я вади,
ала аут е – c’est la vie!…
И след натиск върху Луго
и нещастен карамбол,
вместо фаул???, се случи друго –
вкараха ни първи гол!…
После Жорето сам в атака
срещу страж им тет-а-тет,
не разбули над „Кан Тервел“ мрака,
нямахме за гол късмет!…
Пас към Ники от „скалата“
и засада – СРАМОТА,
пак подрязват ни крилцата,
както лани есента!…
Миг пред брейка – пряк опасен
(Луго със ръка след шут),
„мечо“ със рефлекс прекрасен,
но с добавката – нов смут!…
Втора част – след отдих кратък –
с явен хъс напред летим,
бол е времето в остатък,
но е битка с мощен тим!…
Пепи като лъв налита,
в пъти стреля, но уви –
гост-вратата непробита,
но аплаузи и хвалби!…
Е, не вкараш ли – ти вкарват,
футбол-правило, закон,
може някои да не вярват –
доказателствата – милион!…
Три за тях, но пак се борим,
Пепи, Владо, Митко – бяг,
трудно е с „класик“ да спорим,
ала следваме добър маяк!
послепис:
Имахме лице, осанка,
просто никакъв късмет,
но във клубната ни банка
депозираме пореден амулет!…
„Поздравяваме „Септември” /Тервел/ за това, че освен с футболната топка, се справят добре и с римите. С пожелание догодина да плетат стихове за мачове от професионалната група! Успех!”, написаха от „Марек“ на официалния си сайт.
ДИМИТЪР ИКОНОМОВ