КУРИОЗ! Съдът върна отнета за наркотици книжка на благоевградски шофьор

3 медицински екипа опитали, но не успели да му вземат кръвна проба

Благоевградски шофьор, чиято книжка била отнета заради положителна проба за наркотици, отново ще може да седне зад волана след решение на съда. Казусът е куриозен, тъй като свидетелството му за правоуправление било отнето след полеви наркотест, без да е направена химическа експертиза на кръвна проба на водача, каквото той поискал.

Случаят е от 3 април тази година, когато на територията на община Кочериново полицаи спрели за проверка товарен автомобил „Мерцедес“, собственост на благоевградска фирма. Шофьорът бил тестван за наркотици с техническо средство и пробата за метадон била положителна. На място му бил съставен акт за административно нарушение и му е отнета шофьорската книжка. Той обаче оспорил резултата пред двамата полицейски служители и заявил, че желае да даде кръвна проба за изследване наличието на наркотични вещества.

Служителите му издали талон за медицинско изследване и го придружили до Спешен център – Рила. След многократни опити на медицинските лица да вземат кръвна проба от шофьора те не успели, тъй като вените му били калцирани. По тази причина полицаи от РУ – Рила го съпроводили до ЦСМП – Благоевград, където екип от лекари отново опитал да вземе кръвна проба за изследване, но неуспешно. Повикан бил и медицински екип от лекар и медицинска сестра от реанимация на МБАЛ – Благоевград за вземане на кръвна проба, но те също не се справили поради изключително лошото състояние на вените на шофьора. Действията на служителите от ФСМП – Рила, ЦСМП – Благоевград и МБАЛ – Благоевград – ОАРИЛ, били удостоверени в медицински протоколи, съставени от дежурните лекари. Междувременно по случая е образувано досъдебно производство в Районна прокуратура – Кюстендил, което установило, че благоевградският шофьор е включен като пациент в програма за метадоново лечение и лечението му продължавало. Лекуващият му лекар обяснил, че пациентът стриктно е изпълнявал назначеното му лечение през годините, наблюдавала се трайна ремисия и пълно въздържане от употреба на каквито и да било наркотични вещества. С оглед повлияването му от метадоновата терапия и стабилното му състояние много преди 03.04.2025 г. било дадено потвърждение и становище от лекаря за това, че пациентът е годен да шофира. Преценката била направена в съответствие със състоянието му и съгласно листовката за пациента, издадена от производител на метадона, в която изрично е посочено, че той може да извършва дейност „шофиране”, след разрешение на лекар.

Поради това разследването е прекратено от прокуратурата поради липса на пряк умисъл. Но останала принудителната административна мярка „временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство до решаване на въпроса за отговорността, но за не повече от 18 месеца“, която му била наложена със заповед на шефа на КАТ – Кюстендил на база акта за административно нарушение от 3 април. Последвала жалба в Административен съд – Благоевград и е образувано дело. След преценка на доказателствата по случая заповедта за отнемане на шофьорската книжка е отменена от съдията. ОД на МВР – Кюстендил е осъдена да заплати 610 лв., които оспорващият благоевградчанин е платил за съдебни разноски. Решението не подлежи на обжалване.

БЕТИНА ГЕОРГИЕВА