Куркумата облекчава хроничната болка при възрастните

Учени от Университета на Алабама са установили, че редовното добавяне на куркума към менюто може да намали тежестта на хроничната болка при възрастни. Резултатите от проучването са публикувани в списание Nutrients.

Тридесет души над 40 години са участвали в 21-дневен експеримент. Всички участници са страдали от умерена хронична болка – оценка от четири до седем по 10-степенна скала. Участниците са изпитвали болка за продължителен период от време – повече от три месеца. В рамките на експеримента те консумирали куркума ежедневно в дози от 300 милиграма, един грам или три грама – самостоятелно или в комбинация с черен пипер. Интензивността на болката е била записвана три пъти дневно чрез текстови съобщения, което е позволило проследяването на промените по време на проучването.

До края на третата седмица средните нива на болка на участниците намалели значително в сравнение с изходните стойности. Изследователите обаче не са открили значителна разлика между групите, приемащи куркума с и без черен пипер.

Увеличаването на дозата на подправката в рамките на обичайния хранителен прием също не е довело до допълнителен обезболяващ ефект.

Интересът към комбинацията от куркума и черен пипер произтича от пиперина, вещество, за което се смята, че подобрява усвояването на куркумин. Резултатите от проучването обаче показват, че при редовна употреба куркумата може да произведе сравними ефекти без този „усилвател“.

Извадка

Авторите отбелязват, че проучването е предварително. Размерът на извадката също е бил малък – повечето от участниците са били жени на средна и напреднала възраст. Въпреки това резултатите показват потенциалната роля на обикновените хранителни подправки като просто и достъпно допълнение към стратегиите за управление на хроничната болка.

По-рано учени идентифицираха подправка, която понижава „лошия“ холестерол. Черният кимион (Nigella sativa) отдавна се използва в традиционната медицина като антиоксидант и противовъзпалително средство. Учени от университета в Осака са открили, че тази подправка също така ефективно се бори със затлъстяването и понижава „лошия“ холестерол. Проучването е публикувано в списанието Food Science & Nutrition (FS&N).

Екип, ръководен от доцент Акико Коджима-Юаса, е провел клетъчни експерименти и клинично изпитване върху хора.

Нива

По време на осемседмичното проучване доброволци са приемали по 5 грама прах от семена на черен кимион дневно – около една супена лъжица. До края на експеримента нивата на триглицеридите, общия холестерол и „лошия“ холестерол на участниците са били значително намалени, докато нивата на „добрия“ холестерол са се увеличили значително. Такива промени в липидните профили са свързани с намален риск от сърдечносъдови заболявания и преждевременна смърт.

За да разберат как кимионът действа на клетъчно ниво, учените са изследвали ефекта на екстракта върху мастните клетки. Установено е, че той потиска адипогенезата – процесът на образуване и съзряване на адипоцитите – като блокира натрупването на мастни капчици и диференциацията на прекурсори на мастната тъкан.

„Нашите резултати убедително показват, че черният кимион може да служи като функционална храна за превенция на затлъстяване и метаболитни заболявания“, отбелязва Коджима-Юаса. Акцент в проучването е, че е особено важно намаляването на липидите в кръвта да е демонстрирано в реално клинично проучване, а не само в модели.

Учените планират да разширят проучването и да проведат големи, дългосрочни проучвания, за да оценят ефекта на черния кимион върху инсулиновата резистентност при диабет и възпалителните маркери.