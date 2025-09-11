Курортното село Рударци минава на режим на водата  

Кметът на Перник Станислав Владимиров издаде заповед, с която разпорежда в село Рударци незабавно да бъде въведен режим на водата в пернишкото село Рударци. Заповедта е след писмо на управителя на „ВиК“ Стоян Цветанов.

Режимът ще бъде въведен на 14 септември. Водоподаване към потребителите ще има в часовия пояс от 5 до 12 ч. и от 17 до полунощ. За предстоящия режим е внесена докладна записка в Общинския съвет от Цветанов още в първия му работен ден – 5 септември. В документа се казва, че е възникнала необходимост от въвеждане на режим. Други мотиви не се съобщават. Управителят на „ВиК“ – Перник не бе открит за коментар. В началото на юли пуснаха минерална вода по чешмите в Рударци, което трябваше да реши проблема с недостига на питейна вода през летните месеци.

„Това решава проблема в ниската част на селото, защото дебитът не е толкова голяма. До днес населението на Рударци беше 4 пъти по-голямо, очакваме да намалее с началото на учебната година. Отделно притокът на река Владайска е много намалял. Най-сериозният проблем е във високата част на селото, надявам се с този режим, нещата да се подобрят“, каза кметът на селото Пантелей Янков.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА





