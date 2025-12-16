Кутия за писма до Дядо Коледа поставиха във фоайето на община Дупница

Кутия за писма до Дядо Коледа бе поставена във фоайето на община Дупница. До петък, 19.12.2025 г., включително, децата могат да напишат своите желания за подаръци, които трябва да са играчки.

Родителите трябва да посочат в писмото освен имена и възраст на дитето, така и своите имена и данни за контакт (адрес и телефон за връзка), за да улеснят Дядо Коледа.

На 19.12.2025 г. (петък) в 16:00 ч. ще бъдат изтеглени 3 писма, чиито автори ще бъдат зарадвани с мечтания подарък.

Раздаването на подаръците ще се състои на 23.12.2025 г. от 15:00 ч. в сградата на Общината.

ИВАН ПЕТРОВ