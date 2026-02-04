Куче робот „подушва“ вулканични газове, ще прогнозира изригвания

Учени от Швейцарския федерален технологичен институт в Цюрих изпратиха куче робот по склоновете на Етна. Причината – да „подушва“ газове, които може да са сигнал за промени във вулканичната активност. Целта е да се намалят рисковете при изпращането на хора на опасен терен, какъвто е активен кратер.

„Искаме да можем да прогнозираме с по-голяма точност кога ще има изригвания. А за това са ни нужни данни. Проблемът е, че изпращането на хора на подобно място е изключително сложно от логистична гледна точка. Освен това е и много опасно. Има токсични газове и силно нестабилен терен. Затова искаме да използваме роботи“, обясни Юлия Рихтер от Лабораторията по роботизирани системи към института, цитирана от „Ройтерс“.

Екипът е оборудвал четириногия робот ANYmal с масспектрометър, изграден от швейцарски производител на оборудване за анализ и сензори. Това позволява на робота да идентифицира газове, докато се движи по ръба на кратери с рохкав вулканичен пясък. ANYmal разполага с широк набор от сензори и използва изкуствен интелект, който е способен да се самообучава и да взема решения въз основа на заобикалящата го среда.

„Изкуственият интелект контролира последователното движение на крайниците на робота. Така той може да се движи по труден дори за хората терен – какъвто са вулканичните склонове”, посочва Рихтер.

ANYmal вече е извършил три автономни полеви мисии на Етна. Той е обходил „разнообразен терени и е постигнал ниво на самостоятелност от 93% до 100%, твърдят учените от Цюрих. Роботът е открил пет от осем умишлено разположени по склоновете на вулкана източници на хелий. В случая от ключово значение е било непредсказуемото движение на облаците газ, което зависи от посоката на вятъра.

При една от мисиите на робота до естествени фумароли – струи от вулканични газове и пари, са открити серен диоксид и въглероден диоксид, които са потвърдили точното местонахождение на пукнатините по склоновете на Етна.

„Целта ни е да постигнем пълна автономност, а именно – да може да зададем цел на разстояние от няколкостотин метра или километра и той самостоятелно да се придвижва дотам. Затова му е необходимо пълно разбиране на всичко, което се случва около него, а това все още е предмет на текущи изследвания. Именно полеви тестове като тези на Етна са много ценни за постигането на тази цел“, твърди Рихтер.

Вулканолозите наблюдават газовете, изхвърляни от кратерите, защото промените в емисиите могат да са ранно предупреждение за процесите, протичащи под земята. Когато магмата се издига, налягането намалява и разтворените газове се освобождават, като понякога повърхностните емисии се променят още преди изригване.

Въглеродният диоксид може да се отделя рано по време на издигането на лавата, докато серният диоксид става по-отчетлив, когато тя се придвижи по-близо до повърхността и каналите се „изсушат“. Тогава може да се получи информация, която може да помогне при оценката на рисковете и при вземането на решения, като например повишаване на нивото на тревога или евакуация.