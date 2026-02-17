Кушии, традиции и много музика на Тодоровден в с. Дивотино

Тропот на копита, много музика и веселие на Тодоровден в пернишкото село Дивотино. Празникът, който тази година е на 28 февруари, по традиция ще се състои в местността „Поляна“, а началото е в 11,30 ч., съобщи кметът Симеон Трайков.

„Каним ви да бъдете част от един истински български празник – ден, в който конят, земята и човекът отново се срещат, а традицията оживява. Нека заедно да почетем българската традиция, да се съберем като общност и да подарим на децата си спомен за празник, който се усеща със сърцето“, призовава Трайков.



В селото от години съществува кферма с елитни коне. Редовно там се провеждат демонстрации, а деца и граждани посещават базата и имат възможност да яздят коне. Тук се провеждат и лечебни процедури за деца и възрастни.

Празничната програма ще започне с водосвет и жребий. След това започват надбягванията. Зрителите ще видят и състезание с каруци и магарета. За най-добрите в кушиите са осигурени парични награди и купи. За гостите ще има безплатна езда и возене с файтон. За насртоението им пък ще се погрижи народната певица от Перник Боряна Василева. Осигурени са много изненади за малки и големи.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА