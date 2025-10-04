КФМ – 35 ГОДИНИ ИСТОРИЯ НА УСПЕХА

„Карол-Фернандес Мийт – КФМ“ е българска компания с близо 35-годишна история. Компанията-майка е създадена през 1991 г. като една от първите български частни фабрики за месодобив и месопреработка. През 1999 г. към българските собственици се присъединяват и партньори от известната испанска фирма „Manuel Fernandez“ S.A. Тогава дружеството, вече „Карол-Фернандес Мийт“ ООД, купува бившия месокомбинат в Благоевград и отваря нова страница в своята история. Днес КФМ е сред най-големите фирми в отрасъла. Предприятието в Благоевград произвежда широка гама от висококачествени традиционни месни продукти: сурово-сушени деликатеси, луканки, филета и шунки под марките КФМ, „Молерите“ и „Наше село“. Стремежът на собствениците винаги е бил производството на истински вкусна и здравословна храна по традиционни рецепти, чрез модерни технологии и оборудване.

Историята на КФМ е история на успеха и пример за това как можеш да започнеш от нула, а трудът и ентусиазмът да те отведат на международния пазар. КФМ е пример за това как, ако прилагаш най-добрите световни практики и постоянно надграждаш системите за контрол на качеството, можеш успешно да утвърдиш родните продукти и на взискателния европейски пазар.



За пътя към успеха разговаряме с управляващите съдружници Тонка Трайкова и Тодор Наков:

КФМ работи почти 35 години и е един от лидерите в месопреработвателната индустрия. Каква е причината да започнете бизнеса си в този бранш и да останете в него?

По образование сме инженери в хранителната индустрия. След събитията от 1989 г. решихме да поемем по пътя на частния бизнес. Започнахме с вярата, че качеството, традицията и уважението към храната са в основата на устойчивия бизнес. Да работиш в хранителния сектор, да произвеждаш ХРАНА не е просто бизнес, а кауза, една голяма отговорност към всеки потребител на тази храна, към всеки дом, до който достигат нашите продукти. Самите ние сме от поколението на първите частни предприемачи и сме отраснали с истинския, неподправен вкус на българските продукти. От самото начало целта ни е била да съхраним това богатство и да го предадем нататък.

Кои са моментите във фирмената история, които считате за особено важни?

Вероятно ще пропуснем някои от тях, но безусловно повратни точки в нашата история са създаването на „Карол“ ООД след промените през 90-те, после стратегическото партньорство с фамилия Фернандес и появата на КФМ през 2000 г. Следва сертифицирането на предприятието през 2006 г. от Европейска комисия от ветеринари като едно от първите български предприятия, покрили европейските критерии за търговия в общността, което ни даде увереност и нова перспектива. Така че с дългата си история, икономически и пазарни резултати КФМ е сред най-ярките примери за успешен и устойчив във времето бизнес модел. Радваме се на доверието на българските потребители, които отдавна са оценили КАЧЕСТВОТО КФМ, което е неподвластно на времето и обстоятелствата. Лоялността към нашите продукти и търговски марки е огромна и ние сме много горди с това постижение.

Какво се търсеше най-много преди и кои са Вашите звездни продукти сега?

Клиентите очакват от нас традиционни и изцяло български продукти – луканка, суджук, шпек, шунки. Нашите лоялни потребители знаят, че продуктите ни са от 100% чисто месо, и ценят факта, че повечето не съдържат изкуствени добавки, овкусители и оцветители. Най-популярната ни серия продукти са „Молерите“ и КФМ „чист етикет“ (Clean label). Те са вкусни, с високо съдържание на натурален месен протеин (highprotein), балансирани и съответно здравословни. Това са натурални продукти, в които няма заместители на месо, глутен, ГМО и алергени. Стремим се да намаляваме постепенно и количеството на солта в рецептите. Асортиментът ни остава много разнообразен и всеки може да намери подходящ за него продукт или серия продукти, които отговорят на неговия вкус и хранителен режим.

Настъпи ли промяна в потребителските вкусове, в начина на предлагане, в опаковането?

Да, определено има огромна промяна! Потребителят днес е образован, любопитен и взискателен. Нашата таргет група клиенти са работещи и забързани хора, със завишени изисквания към здравословния статус на храната. Те очакват не само високо и постоянно качество. Наред с балансирания хранителен състав, малко мазнини (low fat) и калории те очакват също удобна разфасовка и опаковка, която е лесна за отваряне, ползване и съхранение. Има нарастваща чувствителност към вида и качествата на опаковката и дори малък проблем с ъгъла на отваряне „easy open“ може да отнеме от рейтинга на иначе първокачествения продукт вътре в нея.

Следвайки тези тенденции, ние много отдавна монтирахме и развихме линиите ни за слайсирани (фино нарязани) продукти, които опаковаме в защитна атмосфера от инертен газ. Тези продукти вече съставляват над 65% от продуктовото ни портфолио и делът им расте, с което следваме световния тренд в пазаруването на дребно.