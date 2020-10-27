Къде са новозаразените с COVID-19 в Благоевградско! РЗИ изнесе данни по селища

На територията на област Благоевград новорегистрираните случаи с COVID-19 – към 26.10.2020 г. – общо 128, съобщават от РЗИ. Ето разпределението им по селища:

Абланица – 1

Аврамово – 1

Бачево – 1

Бело поле – 1

Благоевград – 56

Борово – 2

Горна Брезница – 1

Гоце Делчев – 13

Дебрен – 1

Петрово – 1

Поленица – 2

Разлог – 8

Рилци – 1

Сандански – 9

Добринище – 1

Долно Осеново – 1

Дъбница – 1

Копривлен – 1

Крупник – 1

Левуново – 1

Мосомище – 2

Обел – 1

Огняново – 1

Петрелик – 1

Петрич – 12

Симитли – 2

Старчево – 1

Хаджидимово – 4

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