Къде са новозаразените с COVID-19 в Благоевградско! РЗИ изнесе данни по селища

На територията на област Благоевград новорегистрираните случаи с COVID-19 – към 26.10.2020 г. – общо 128, съобщават от РЗИ. Ето разпределението им по селища:
Абланица – 1
Аврамово – 1
Бачево – 1
Бело поле – 1
Благоевград – 56
Борово – 2
Горна Брезница – 1
Гоце Делчев – 13
Дебрен – 1
Петрово – 1
Поленица – 2
Разлог – 8
Рилци – 1
Сандански – 9
Добринище – 1
Долно Осеново – 1
Дъбница – 1
Копривлен – 1
Крупник – 1
Левуново – 1
Мосомище – 2
Обел – 1
Огняново – 1
Петрелик – 1
Петрич – 12
Симитли – 2
Старчево – 1
Хаджидимово – 4
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