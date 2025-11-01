Топ теми

Кълцано кьопоолу по селски

Необходими продукти:

  • 3 патладжана
  • 3 червени пиперки
  • 3 зелени пиперки
  • 1 малка глава червен лук
  • 2 не много големи домата
  • 3-4 скилидки чесън
  • 50-60 г олио
  • 1 връзка магданоз
  • сол и оцет на вкус.

Начин на приготвяне:

Изпечете патладжаните по възможност на жар, ако се налага да ги правите в домашни условия може да ги увиете във алуминиево фолио и да ги изпечете на 200 градуса във фурната за 30-40 минути.

Чушките също изпечете и обелете.

Бланширайте доматите и ги обелете, отстранете семките и воднистата част. Нарежете месото на кубчета.

Лука нарежете на ситно и задушете в мазнината, когато поомекне добавете чесъна и доматите. Задушете докато излишната вода се изпари.

Накълцайте чушките и почистените патладжани на ситно, смесете с вече изстиналите лук и домати и овкусете с подправките.

Оставете кьопоолуто да почине поне 30-40 минути, за да могат всички вкусове добре да се смесят.

