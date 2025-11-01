Кълцано кьопоолу по селски

Необходими продукти:
- 3 патладжана
- 3 червени пиперки
- 3 зелени пиперки
- 1 малка глава червен лук
- 2 не много големи домата
- 3-4 скилидки чесън
- 50-60 г олио
- 1 връзка магданоз
- сол и оцет на вкус.
Начин на приготвяне:
Изпечете патладжаните по възможност на жар, ако се налага да ги правите в домашни условия може да ги увиете във алуминиево фолио и да ги изпечете на 200 градуса във фурната за 30-40 минути.
Чушките също изпечете и обелете.
Бланширайте доматите и ги обелете, отстранете семките и воднистата част. Нарежете месото на кубчета.
Лука нарежете на ситно и задушете в мазнината, когато поомекне добавете чесъна и доматите. Задушете докато излишната вода се изпари.
Накълцайте чушките и почистените патладжани на ситно, смесете с вече изстиналите лук и домати и овкусете с подправките.
Оставете кьопоолуто да почине поне 30-40 минути, за да могат всички вкусове добре да се смесят.