Кълцано кьопоолу по селски

Необходими продукти:

3 патладжана

3 червени пиперки

3 зелени пиперки

1 малка глава червен лук

2 не много големи домата

3-4 скилидки чесън

50-60 г олио

1 връзка магданоз

сол и оцет на вкус.

Начин на приготвяне:

Изпечете патладжаните по възможност на жар, ако се налага да ги правите в домашни условия може да ги увиете във алуминиево фолио и да ги изпечете на 200 градуса във фурната за 30-40 минути.

Чушките също изпечете и обелете.

Бланширайте доматите и ги обелете, отстранете семките и воднистата част. Нарежете месото на кубчета.

Лука нарежете на ситно и задушете в мазнината, когато поомекне добавете чесъна и доматите. Задушете докато излишната вода се изпари.

Накълцайте чушките и почистените патладжани на ситно, смесете с вече изстиналите лук и домати и овкусете с подправките.

Оставете кьопоолуто да почине поне 30-40 минути, за да могат всички вкусове добре да се смесят.