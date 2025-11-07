КЪРАВА ДРАМА В БЛАГОЕВГРАД! Георги Мирчев-Фрико намушка приятелката си Ина в централно кафене, хвърли ножа в тревата и се предаде

37-годишната жена е оперирана – прободната рана на 2 см от сърцето, нападателят ще бъде обвинен в опит за убийство

Млада жена бе намушкана с нож от приятеля си в центъра на Благоевград. Кървавият екшън се разигра днес преди обяд в кафенето в подплощадното пространство на пл. „Георги Измирлиев“. 37-годишната Ина Илиева била в кафенето с приятелка, когато внезапно е нападната в гръб от Георги Мирчев-Фрико, с когото живеели на семейни начала. 33-годишният бивш футболист извадил нож и нанесъл порезни рани в областта на шията, гърба и ръката на приятелката си. След това хвърлил ножа в тревата и се предал в полицията.

Сигналът за инцидента е подаден на телефон 112 около 10:54 ч., съобщиха от полицията. Пострадалата жена е транспортирана до спешно-приемно отделение, след което е оперирана от екип на хирургично отделение на МБАЛ – Благоевград. Истински късмет е, че не са засегнати жизненоважни органи. Пробождането в областта на шията е било близо до трахеята, а в областта на гърба – на 2 см от сърцето. Състоянието й след интервенцията е стабилно, няма опасност за живота й. Направено е изследване със скенер за проверка на евентуални допълнителни увреждания. Нападателят Георги Мирчев-Фрико е задържан и предстои да бъде обвинен в опит за убийство.

Г. Мирчев бе хвърлил ножа в тревата Заведението, в което стана инцидента Спешните медици изнесоха пострадалата на носилка

Днес районът около кафенето бе отцепено с лента, а разследващи полицаи извършваха оглед на местопрестъплението, разпити на свидетели и очевидци на касапницата. Работата по установяване на всички факти и обстоятелства, свързани със случая, продължава под надзора на Окръжна прокуратура – Благоевград, изяснява се мотивът за престъплението.

Двамата са живеели на съпружески начала.

Ина Илиева има магазин за дрехи. Тя е майка на две малки деца, които са от предишна връзка. Георги Мирчев също има дъщеря от бившата си съпруга, фолкпевицата Стефани, с която се разведе преди 10 г. и дори я съди за домашно насилие. Тогава той беше в ролята на жертва и се оплака, че бил подложен на психически тормоз от Стефани както по време на брака им, така и след раздялата им. Вдигала му скандали по телефона, наричала го „гей”, „помияр” и го заплашвала, а той потърсил съдебна защита след следната заплаха: „Баща ми ще ви сготви всички, ще дойдем в Благоевград и ще ви ликвидираме, ще си измисля причина и ще подам жалба, за да те вкарам в затвора“. Малко след това получил заплаха по телефона и от баща й, който се заканил, че ще го пребие и вкара в затвора и няма да види повече детето си.

В миналото Георги Мирчев се замесваше в хулигански прояви, основно в местните дискотеки, с участието на брат му Юли, който се появяваше да го спасява от „лошите“. При последния скандал, станал на 18 юни 2015 г. в нощен клуб в Благоевград, се стигна до бой с групата на Кирил Димитров-Бамбалеята и Дамян Илиев-Мано, при който Юли Мирчев-Фрико размаха нож и рани опонентите си. След екшъна изчезна, но след 2 месеца се предаде в полицията и бе обвинен в опит за убийство на Бамбалеята и причиняване на леки телесни повреди по хулигански подбуди. Юли твърдеше, че не е носил нож в себе си и единствената му цел била да спаси брат си Георги и да го изведе от дискотеката. Впоследствие се стигна до съдебен процес, при който Юли Мирчев бе осъден на 6 г. затвор в Окръжен съд – Благоевград. Делото все още е висящо и няма окончателно решение на ВКС, което да е изпратено за изпълнение на присъдата в Окръжна прокуратура, установи репортерска проверка на „Струма“. Припомняме, че бащата Юлиян Мирчев-Фрико излежа 22-годишна присъда за грабеж и убийство на унгарски тираджия в Кресненското дефиле, което извърши на младини през 2000 г. Последно за фамилията се чу преди 3 години, когато при акция на ГДБОП на 5 януари 2022 г. в Дупница бяха арестувани Юлиян Мирчев, синовете му Георги и Юли, Петрана Ждрапанска и Павел Стойнев- Барабата. Тогава Специализираната прокуратура ги обвини в участие в ОПГ за разпространение на наркотици, действала от март март 2019 г. до 5 януари 2022 г. на територията на Благоевград и Дупница. След закриване на Специализираното правосъдие делото бе прехвърлено в Благоевград.

Петимата участници сключиха споразумения с прокуратурата и бяха осъдени: Юлиян Мирчев – на 2 години затвор, Петрана Ждрапанска – на 10 месеца, и Павел Стойнев – на 1 година. Синовете на Фрико бяха осъдени на 16 месеца условно с 3-годишен изпитателен срок.

