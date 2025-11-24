Кървава нощ в Пловдивско! Бивш военен застреля съпругата и внука си, а след това се самоуби

Възрастен мъж застреля съпругата и внука си, а след това отне и собствения си живот. Телата на тримата са открити в къща в пловдивското село Поповица, съобщи кметицата Веска Мирчева, цитирана от в. „Марица“.

По първоначална информация трагедията се е разиграла в петък вечер.

Мъжът, който е на около 80 години и е бивш военен, е застрелял жена си, която е била болна и на легло, а след това и 22-годишния си внук. Малко по-късно двойният убиец се самоубил.

Дъщерята на възрастното семейство се опитала да се свърже с родителите си по телефона. Притеснена, след като не успяла, отишла в къщата, където се натъкнала на зловещата гледка. Никой от съседите не е чул изстрелите.

На място е извършен оглед. Разследват се причините за двойното убийство и последвалото самоубийство. До момента от МВР и прокуратурата няма официална информация.

В края на май 91-годишен бивш надзирател в затвора застреля 69-годишния си зет край Поморие, а след това опита да се самоубие.

По информация на властите в жилището живеели убитият – 69-годишен бургазлия, и 46-годишният му син, а 91-годишният тъст пристигнал от Стара Загора за погребението на починалата си от онкозаболяване дъщеря.

След погребението на жената отношенията на тъста със зет му се изострили и по време на вечеря, докато внукът се качил до втория етаж на дома, старозагорецът произвел два изстрела в областта на главата и гърба на зет си.

Чувайки изстрелите, внукът се върнал в стаята и подал сигнал за извършеното престъпление. Успял да вземе пистолета от ръцете на дядо си, който направил опит да се самоубие.