Кърналово взе комшийското дерби с Михнево и се откъсна на върха

„Огражденец“ (Кърналово) взе комшийското дерби на върха в „Б“ ОГ „Струма“ с 3:2 като гост на „Ураган“ (Михнево) и дръпна в класирането с 4 точки пред опонента си. Огражденци излязоха напред в 25-та мин., когато Антоан Велев вкара от дузпа. Мартин Стоев удвои аванса в 38-та мин., но 120 секунди по-късно ветеранът Димитър Масларов намали – 1:2. Влезлият на смяна още през първата част Тодор Стамболиев отбеляза 3-ия гол за тима от Кърналово в 52-та мин. Опитите на михневци да променят ситуацията на терена дадоха резултат донякъде в 57-та мин. Тогава Николай Георгиев порази вратата на гостите, които обаче си тръгнаха щастливи с 3-те точки по 3-километровия път обратно към дома. С разходка до с. Първомай и няколко минути футбол, „Яворница“ спечели служебно с 3:0 срещу „Огражден-Първомай 1955“ и се изкачи до 4-то място. Продължава да тревожи състоянието на миналогодишния първенец в групата, който отново започна със санитарния минимум от 7 играчи и само бързата контузия на футболист на вълците не позволи на гостите да тестват мрежата им. В голеада „Бела 08“ (Беласица) победи „Стрела“ (Петрич) с 5:3 у дома. За условните гости, играли пред собствена публика, точни бяха Кирил Пройков /5/, Кирил Стамчев /19/, Димитър Терзиев /24/ и Петър Бърдаров /32, 65/.

„Огражденец“ /сн. 1/ надделя над „Ураган“ /сн. 2/ в централния мач на 7-ия кръг Яворнишките листа тестваха за кратко тревата на игрището в Първомай и спечелиха служебно 2 победи и 1 равенство за „Калабак“ на стадиона в Коларово през последните 3 сезона

Добър мач отсреща изнесе записалият хеттрик Димитър Ангелов /7, 30, 61/, но и това не помогна на стрелите за някакъв позитивен резултат. И в другото комшийско дерби от 7-ия кръг между „Подгорец“ (Коларово) и „Калабак“ (Самуилово) с победа от 2:1 се поздравиха гостите. Самуиловци поведоха чрез Дейвид Василев в 34-та мин., преди Георги Киров да върне подгорци в мача с изравнителен гол в 40-та мин. Срещата отиваше към подялба на точките, но в 90-та мин. Д. Василев се разписа отново за 3-ия успех на футболистите на „Калабак“ през кампанията, който им позволи да изместят съперника си от 5-то място.

СТАНЧО СТАНЧЕВ