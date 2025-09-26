Кърналовци, ураганите и „Бела 08“ заформиха триумвират на върха в пиринската бундеслига

Убедителната победа с 9:0 срещу „Стрела“ остави „Огражденец“ на върха на таблицата в „Б“-областна група „Струма“ след два изиграни мача. По принцип стрелите приемат съперниците си в Кавракирово, но по взаимна договорка двубоите с кърналовци се играят на техен терен. В голеадата най-дейно участие взеха Мартин Стоев, отбелязал 5 гола, и Алекс Цеков, отчел се с 2 попадения. По веднъж мрежата на условните домакини пронизаха Антоан Велев и Николай Симонски.

Отличната си форма в началото на първенството отново демонстрираха играчите на „Ураган“ от Михнево, които удариха шампиона от миналия сезон „Огражден-Първомай“ на старта на кампанията с 5:3, а във второто поредно гостуване се справиха с 2:1 срещу коравия тим на „Яворница“. В безголовото първо полувреме златният шанс за листата се откри в 41-та мин., но капитанът Методи Стоименов-Геелс пропусна дузпа, която михневският страж Димитър Новков спаси. В 57-та мин. на сцената излезе отличилият се хеттрик срещу първомайските вълци преди седмица Николай Георгиев, който вкара с диагонален шут в далечния ъгъл на домакинската врата. Домакините върна в мача Орхан Асанов от фал на границата на пеналта в 77-та мин. Двубоят вървеше към подялба на точките до момента, в който лидерът на ураганите Александър Тилев прати топката в мрежата от петдесетина метра.

„Огражденец“ /сн. 1/, „Ураган“ /сн. 2/ и „Бела 08“ /сн. 3/ продължават без грешка през тази есен



Триумвирата на върха оформи „Бела 08“, който пък се възползва по максимален начин от двете последователни срещи пред собствена публика и надгради успеха с 2:1 над „Яворница“ с 2:0 в съседското дерби срещу „Калабак“ от Самуилово. Закъсалият действащ първенец „Огражден-Първомай“ се забърка в конфузна ситуация, пристигайки с едва 9 играчи в Коларово, след като молбата за отлагане на мача поради кадрови проблеми не мина пред областната централа, и логично се стигна до поражението с 1:4, което закотви вълците на дъното с 0 т. Иван Тасев изведе напред „Подгорец“ в 40-та мин., а Атанас Тимов изравни с дебютния си гол за гостите в 55-та мин. Красиво попадение на автора на откриващия гол от въздуха в 70-та мин. пречупи противника, който в хода на втората част остана и без контузилия се Георги Николов. В неравната битка се разписаха още Николай Иванов /81/ и Стоян Пасков /85/.

СТАНЧО СТАНЧЕВ





