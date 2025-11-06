Късметлийски жребий подари на „Левски“ аматьорите от третия ешелон на Югозапада

Късметът подари на лидера в Първа лига „Левски“ единствения съперник от третия ешелон на Югозапада, добрал се до осминафиналите на турнира за купата на България. В периода 12-15 декември сините ще се изправят срещу аматьорите от „Витоша“ с допълнителния бонус двубоят да се играе на „Герена“. Жребият, който определи двойките в тази фаза на надпреварата вчера на обяд, беше пълен и без домакинско предимство за по-ниско ранкирания отбор. Както и в предните етапи победителите се излъчват в един мач, при равенство в редовното време и продълженията се изпълняват дузпи. ЦСКА се насади на „Локомотив“ /Сф/ в повторение на шампионатния дуел между двата състава в края на месец септември, завършил 1:1, но на стадиона в квартал „Надежда“, докато сега домакини са армейците. В друг градски сблъсък за място сред четвъртфиналистите ще спорят „Славия“ и ЦСКА 1948, актуалният притежател на трофея „Лудогорец“ пък гостува на „Септември“. В хода на церемонията фокусът на вниманието бе насочен най-вече към потенциалната възможност един срещу друг да се паднат пловдивските „Ботев“ и „Локомотив“ с оглед на скорошните ексцесии и прекратеното дерби помежду им, последвано от взаимни закани и сурови наказания най-вече за хората на Христо Крушарски. Фортуна обаче реши друго и прати канарчетата на „Коритото“ срещу „Спартак“, а смърфовете ще посрещнат „Монтана“

Благоевградчанинът В. Чакъров /вляво / бе част от комисията, съблюдаваща спазването на правилата при тегленето на жребия за купата

В хода на церемонията Професионалната футболна лига най-сетне „роди“ датата, на която ще се състои двубоят за суперкупата на страната между „Лудогорец“ и „Левски“ – 3 февруари догодина на ст. „Васил Левски“. Делиорманци спечелиха требъл миналия сезон, а сините си гарантираха мач с хегемона с второто място в първенството. Принципно опонент на шампиона трябваше да бъде носителят на националната купа, но тъй като разградчани прибраха и нея, ще влязат в битка за суперкупата с тима на Хулио Веласкес.

Шефът на ПФЛ Атанас Караиванов използва жребия, за да поднесе извинения на бившия селекционер на лъвовете Илиан Илиев и неговия „Черно море“ за публикуваната от него декларация преди няколко месеца, в която поиска специалистът да подаде оставка като наставник на националите. Караиванов отчете като грешка тогавашната си позиция.

СТОЙЧО СТОИЦОВ