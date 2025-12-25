Късметлия спечели джакпотa от 1,8 млрд. долара в лотарията Powerball

Билет, продаден в американския щат Арканзас, спечели джакпота от 1,8 милиарда долара в лотарията Powerball. Тегленето беше в сряда вечерта, а натрупаната сума е една от най-големите лотарийни награди в историята на САЩ.

Джакпотът нарасна, след като тегленето в понеделник не доведе до печеливши, а продажбите на билети в последния момент изстреляха натрупаната сума до 1,817 милиарда долара. Това го прави втората по големина лотарийна награда в САЩ.



Това е едва вторият път, в който Арканзас има победител в джакпота на Powerball. Първият е бил през 2010 г.



Билетите за лотарията струват по 2 долара всеки. Късметлията може да избере между изплащане на 1,8 милиарда долара в продължение на 29 години или еднократна сума от около 834,9 милиона долара преди данъци, според уебсайта на лотарията.