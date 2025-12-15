Късметче /за последно/ от 1 лв. изтегли лидерът на БСП в Благоевград В. Христов от питката за 112 г. от основаването на местната червена организация

Късметче в българско левче, вероятно за последно, изтегли от празничната питка на БСП общинският лидер на столетницата в Благоевград и съветник в местния парламент Веселин Христов. В ролята на организатор, домакин, барман и сервитьор той събра около 50 другари от общинската структура на БСП на партиен купон по случай 112 г. от основаването на партийната организация в Благоевград. На дълги маси с много питиета и домашни вкусотии социалистите дадоха оригинален обет – да пазят паметта, без да живеят в миналото, и да стъпват на традициите, крачейки напред.

Естествено, тема №1 на купона бяха горещите новини от последните дни в страната, които за пореден път оставиха България без правителство и в очакване на нови избори. Въпреки неодобрението на някои от действията на правителството, в което бяха и техните лидери, БСП – Благоевград взе решение да даде шанс на централното партийно ръководство да преведе партията през поредния кризисен момент и да не се присъединява към съпартийците си от другите общини, които вече започнаха да настояват за незабавна оставка на ръководството и извънреден партиен конгрес, на който да се избере ново.

ВАНЯ СИМЕОНОВА