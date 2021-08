Късометражни филми в парка пред Художествената галерия в Кюстендил през уикендите през целия август

Лятно късо кино започва от днес в Кюстендил. Прожекцията започва от 21:00 часа пред парка пред Художествена галерия “Владимир Димитров-Майстора”. Късното кино ще се провежда на датите 6, 13, 20 и 27 август 2021 г.

Това лято кинематограф ще гостува в Кюстендил по специална покана на общината, за да покаже късометражното кино. 4 петъчни вечери през август след залез слънце ще се излъчват специално подбрани програми от къси филми. Всяка програма започва с детски филм, а останалите филми не изискват родителски контрол. Събитията се организират от община Кюстендил. Прожекциите са част от летните културни празници “Кюстендилско лято 2021”.

В първата вечер (06.08.) фокусът ще бъде поставен върху българското кино. Програмата ще открие филмът „Обир“ на Мария Николова. Зрителите ще видят и най-новия филм на Деян Цвятков „Далеч от времето“, в който любовта на героите ще накара времето да спре. Буквално. Смехът е гарантиран с американската комедия „I Know You From Somewhere”, който e и критика към социалните мрежи, разкривайки същността им на антисоциални и със сигурност не в услуга на отделния човек.

Филмовата селекция от третата вечер (20.08.) има за цел да изведе наяве особеностите на съвременното общество, парадоксите, с които се сблъскваме и как това влияе на живота ни. Филмите са актуални, а техните автори идват от различни точки на света – Южна Корея, Естония, Косово, Босна и Херцеговина, Канада и Русия.

Програмата на последната вечер (27.08.) ще бъде със силни послания, зрелищни гледки и с акцент върху устойчивото развитие и мястото на човека в природата. Прожекцията ще бъде открита с култовия филм на Тома Вашаров „На червено“, показвайки с премерена доза хумор как изглежда абсурдизмът, когато го поставиш в България.

ГЕРГАНА ИВАНОВА

