Къщи и коли горяха през почивните дни в Пернишко

Пет пожара с материални загуби са гасени през почивните дни от огнеборците в региона. На 8 януари около 15 ч. бил подаден сигнал за пожар в лек автомобил на ул. „Граово“ в областния център. Екипи на РСПБЗН – Перник реагирали незабавно, но автомобилът изгорял напълно. Причината е техническа неизправност.

На следващия ден около 11:30 ч. в трънското с. Лялинци пламнала къща, собственост на местен жител. Екипи от Трън и Брезник локализирали пламъците. Въпреки намесата им са нанесени значителни материални щети на сградата – 100 кв. м покривна конструкция, мебели, бяла, черна и компютърна техника и домашно имущество. Причината е в процес на установяване. Няма пострадали хора.

Отново на 9 януари малко след 22 ч. пламнала къща в земенското с. Горна Врабча. Причината е неправилно ползване на отоплителен уред. Нанесените щети са незначителни – засегната е част от дървена греда в стената и паднала мазилка.

Врати, прозорци и опушени стени са щетите при пожар в апартамент в пернишкия кв. „Куциян“. Огънят се разразил на 10 януари около 19:17 ч. Причината е строителна неизправност.

Лек автомобил „Шкода“ е обгорял в предната си част при пожар през нощта на 12 януари около 3 ч. Колата, собственост на 63-годишна перничанка, била паркирана на улица в пернишкия кв. „Изток“. Засегнат е и паркираният до „Шкодата“ лек автомобил „Форд“, който е обгорял странично. Причината за пожара е в процес на установяване. Образувано е досъдебно производство и работата продължава.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА