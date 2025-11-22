Къщи и мазета в село Рупите потънаха под вода (СНИМКИ)

Вчера през деня и през цялата нощ в община Петрич паднаха значително количество валежи. По данни от метеорологична станция, базирана в града, за последното денонощие са паднали 50 литра на квадратен метър дъжд. Над 30 литра на квадратен метър е падналият дъжд само за времето от 20:00 до 21:00 часа. Освен дъжд, в града имаше градушка, както и сериозна гръмотевична активност.

По думите на кмета на селото най-много щети са нанесени в домове на улиците „Христо Ботев“, „Пирин“, „Петра“, „Беласица“, „Георги Бенковски“. На места семейства са се опитвали да оформят диги, за да не стигне водата до къщата им, но не са успели да избегнат наводнение. По-сериозни са щетите в пет от къщите, другите са засегнати по-малко, уточни Димитър Господинов.

Според него една от причините за нанесените щети е, че шахтите за отводняване в населеното място са малко. „Водата се събира само в долния край на селото, което прави невъзможно поемането на такова количество дъжд. С природата не можем да се борим“, коментира кметът на Рупите, цитиран от lupa.bg. Засегнатите от проливния дъжд къщи са отводняват.