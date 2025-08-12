Кюстендилецът С. Атанасов: Жегата пресуши и водопад Рилска Скакавица – сега църцори 

Намаляват водите на най-високия водопад в Рила – Рилска Скакавица, разположен на 1950 м, казаха планинари за БНР. Причините са ясни – засушаванията и горещините. Дори и на 2 хил. метра надморска височина са измерени температури до 20 градуса.

Водопадът се намира в Национален парк „Рила“. Разположен е на река Скакавица в Скакавишката долина, над най-старата хижа в България – „Скакавица“, в подножието на източния склон на връх Кабул, Северозападна Рила. Височината, от която пада водата му, е 70 м. До него има добре обозначени и познати на туристите пътеки и е доста посещаван туристически обект.

„Сега дебитът му е намалял – казва планинарят от Кюстендил инж. Севделин Атанасов, който преди два дни се качи до Рилска Скакавица. – Там през пролетта водата е буйна, сега църцори. Естествено, че ще намалява“.





