Кюстендилец застава пред пернишкия съд

Кюстендилец ще отговаря за притежаване и отглеждане на наркотични вещества, както и за управление на автомобил под въздействието на марихуана. На 19 април тази година на ул. „Вл. Въстание“ в пернишкия кв. „Изток“, е бил проверен лек автомобил „Ауди“, управляван от 47-годишен мъж с постоянен адрес в гр. Кюстендил. При изпробването му с техническо средство уредът отчел положителен резултат за канабис. Полицаите претърсили автомобила, в който било открито същото вещество. Последвал обиск на жилището му, при който органите на реда установили няколко растения от рода на конопа. След проведено разследване мъжът е привлечен като обвиняем и ще отговаря за извършени от него три престъпления. Работата продължава съвместно с прокуратурата.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА