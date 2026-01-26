Кюстендилец остава в ареста заради наркотик в джоба на якето

Мярка за неотклонение „Задържане под стража“ по отношение на 23- годишен кюстендилец, обвиняем за държане на високорискови наркотични вещества – канабис и ефедрин, определи Районен съд Кюстендил. Съдътуважи исканeто направено от Районна прокуратура Кюстендил за вземане на най – тежката мярка за неотклонение.Защитата пледира за по- лека мярка за неотклонение.

Б. Б. е привлечен като обвиняем за това, че на 21.01.2026 г., в сградата на ОД МВР Кюстендил, в джоб на яке, с което е бил облечен, е държал без надлежно разрешително съгласно Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите високорискови наркотични вещества – канабис / 0, 005 кг / и ефедрин /0, 006 кг /.

От събраните до момента доказателства, може да се направи първоначален извод, че обвиняемият е извършил деянието, за което му е повдигнато обвинение- по чл. 354а, ал.3 от НК е държал в себе си два вида наркотични вещества – канабис и ефедрин. За това престъпление се предвижда наказание „лишаване от свобода“ до 6 години. Съдът счита, че е налице и следващата предпоставка по чл.63, ал.1 от НПК, а именно да се укрие или да извърши престъпление. Видно от справката за съдимост, на същия е налагано наказание при условията на чл.78а от НК през 2022 г. за държане на наркотици в маловажен случай. С присъда, влязла в сила на 28.01.2023 г. отново му е наложено наказание „глоба“ за държане на наркотици в маловажен случай. С присъда от 21.08.2025 г. му е наложено условно наказание „лишаване от свобода“ за срок от 3 месеца, изпълнението на което е отложено за срок от 3 години, отново за държане на наркотици. Настоящото деяние е извършено в изключително кратък срок от влизане на предходната присъда в сила и в рамките на изпитателния й срок, като изложеното е достатъчно да мотивира съда, че е налице опасност да извърши друго престъпление от вида на тези, за които е осъждан.

Определениетона Районен съд Кюстендил може да се обжалва в 3 – дневен срок от днеспред Окръжен съдКюстендил.