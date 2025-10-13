Кюстендилец остана без кола, шофирал пийнал

Жител на община Кюстендил е задържан за управление на автомобил след употреба на алкохол. На 12 октомври около 19, 45 ч. на кръстовището на улиците „Р. Даскалов“ и „Велчо“ в гр. Радомир бил проверен лек автомобил „Фолксваген“, управляван от 61-годишен от с. Цървеняно, община Кюстендил. Тестът му за алкохол с техническо средство показал 1, 75 промила в издишания въздух. Мъжът дал кръвна проба за химичен анализ и бил задържан за до 24 ч. с полицейска заповед. Автомобилът му е иззет и е образувано бързо производство.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА