Кюстендилец отива на бърз съд за грабеж

Криминалисти на РУ – Радомир са задържали кюстендилец за грабеж. Полицейските действия били осъществени по сигнал на 79-годишен мъж, който заявил, че в земенското с. Врабча му е нанесен побой и отнет мобилен телефон. Органите на реда предприели действия за установяване на извършителя и по горещи следи бил задържан 37-годишен мъж с постоянен адрес гр. Кюстендил, но временно пребиваващ в селото. Наложена му е полицейска мярка за срок до 24 ч. и е образувано бързо производство. Разследването продължава под надзора на прокуратурата.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА