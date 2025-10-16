Кюстендилец отива на бърз съд за грабеж

Топ теми

Криминалисти на РУ – Радомир са задържали  кюстендилец за грабеж.  Полицейските действия били осъществени по сигнал на 79-годишен мъж, който заявил, че в земенското с. Врабча му е нанесен побой и отнет мобилен телефон. Органите на реда предприели действия за установяване на извършителя и по горещи следи бил задържан 37-годишен мъж с постоянен адрес гр. Кюстендил, но временно пребиваващ в селото. Наложена му е полицейска мярка за срок до 24 ч. и е образувано бързо производство. Разследването продължава под надзора на прокуратурата.

   КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА

