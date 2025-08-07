Кюстендилец счупи с паве прозореца на паркиран камион

25-годишен мъж от кв. „Изток“ е задържан вчера в ареста на РУ Кюстендил за повреждане на чужда собственост – гражданин стана свидетел, как младия мъж чупи с паве странично стъкло на паркиран товарен автомобил, спрял преминаващ наблизо автомобил на Пътна полиция, съобщил за деянието и накъде се е насочил извършителят, който е задържан и закаран в сградата на ОДМВР. Там при извършени проверки е установен собственикът на товарния автомобил, направен е оглед на автомобила, собственикът съобщил и за липса на пари. Бързо полицейско производство е образувано по случая, уведомена е прокуратурата.





