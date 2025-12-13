Кюстендилка остави колата си за минути на платено място с изтрит надпис „Абонамент”, завари я залята с олио

За „десерт” при опит за разговор със собственичката била замеряна с яйца

Публикация на Serghieij Felice във Фейсбук групата „Забелязано в Кюстендил” събуди широк обществен диспут. За неволите си тя написа:

„Днес /б.р. четвъртък/ сутринта оставих за 7 минути съпруга си и майка ми в колата, паркирана до блок 148 до „Фантастико”. Съпругът ми паркирал, без да види надписа „Абонамент” (порядъчно невидим както на снимка 1)

под прозорците на госпожата от снимка 2.

Без да каже нищо, „собственичката” на въпросното паркомясто изляла течност върху колата. Когато се върнах, съпругът ми се беше преместил и се опитваше да подсуши предното стъкло, но се оказа, че течността е олио!

Отидох под прозореца да се опитам да говоря със „собственичката”, която отвори, избълва обиди, обяви, че плаща 300 лв., и започна да хвърля по мен яйца, тъй като започнах да снимам с телефона. Няма смисъл да отбелязвам, че е било достатъчно да каже, че не може да се паркира там. Но възпитанието е друга тема! ТАКА ЧЕ ВНИМАВАЙТЕ – госпожата има сериозен запас от олио и яйца на удобно място близо до прозореца!

Естествено, впечатлени от деянието, заваляха и коментари на кюстендилци:

Svetlin Aleksandrov:

„Значи, който може да лови яйцата, ето откъде ще си ги набавя за закуска, че даже и олио предлага, да си ги изпържиш после”.

Radmila Pavlova:

„При това скъпо олио и яйца”.

Andrea Stoyanova:

„Боже, как може да има такива хора… Това вече минава всякакви граници. Да изливаш олио по чужда кола и да хвърляш яйца по хора само защото някой е спрял за няколко минути? Това не е нормално поведение, това е чиста злоба и простащина. Човек с елементарно възпитание дори не би си помислил подобно нещо. Ужасно е, че има такива хора!!! Пълна липса на елементарна култура и човешко отношение. А после същите се чудят защо светът им изглежда толкова гаден – защото го правят такъв!”

Ралица Костадинова:

„Уникални сме в това да направим на някого гадно. Разбирам я, плаща по 300 лева за паркомясто, не може ли като нормален човек да каже, че там е абонамент”.

Емил Цветански:

„Ааааааа, преди 3 години аз бях паркирал там само да пия кафе срещу блока и като се върнах – Бла Бла Бла бла Бла Бла, как това е било тяхното място. Тогава още нямаше паркоместа. Ако беше изляла нещо тогава… Факт, щеше да се събуди с блажна боя на прозорците”.

Митко Андонов:

„Определена вина тук има и Общината. Разчерта паркоместа с АБОНАМЕНТ, взема пари, а самият надпис вече 80% е изтрит. Пита се в случая КОЙ ТРЯБВА ДА ПОДНОВИ НАДПИСИТЕ И ОЧЕРТАНИЯТА на платените паркоместа? Сигурно боята е доста скъпа”.

Даниела Павлова:

„Не виждам проблем, като е свободно мястото, за малко да се паркира”.

Kristian Tupavicharski:

„Същото нещо и на мен ми направиха, още преди да е абонамент. Отделно и две гуми правих точно там. Да ги пази господ да не ги разбера кои са”.

Даниела Виткова:

„А по какво ще се разбере, когато изтече абонаментът от 1 година и няма нов? Ще изтриват ли маркировката, или ще продължат на аванта???”

Evgeni Yovchev:

„Поне и брашно да беше хвърлила, та да може един кекс да си забъркате”.

Станислав Васев:

„Ми то не пише „Абонамент”, едно дело ще й дойде възпитателно”.

Христина Ангелова:

„Тази дама впрочем един път вися сума време на прозореца, за да прави забележки кой къде паркира. Като толкова иска да си го пази, да си сложи един стопер, дето възпрепятства паркирането”.

ИВАН ПЕТРОВ