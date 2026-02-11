Кюстендилската певица Мона загатна за новата си песен с феноменален глас

Младата, талантлива и красива кюстендилска певица Симона Петрова, известна като Мона, загатна на своите фенове в социалните мрежи как ще звучи новата й песен. В кратък клип тя показа феноменалния си глас, като звуците, които изпя, участват в новия й музикален проект. Тя подсказа на феновете си как ще се казва и самата песен, като тя ще бъде свързана с предишните й два хита – „Жива“ и „Сила“, пише „България Днес”.

„Следя какво пишете в коментарите и някои от вас са много близо до посоката. Често съм казвала „жива”, „силна” в интервюта, включително когато получих наградата „Жена на годината“. От 17-годишна всъщност повтарям едно и също и то е, че искам хората поне за частица време да погледнат през моя поглед и да видят света така, както го виждам аз. Третата дума е глагол, а не прилагателно“, каза кюстендилската певица във видеото си.

След като Дара беше засипана с огромно недоволство заради избирането й за български представител, Мона я подкрепи, като заяви, че ще отиде да гледа на живо „Евровизия” в австрийската столица и гордо ще развее българското знаме.