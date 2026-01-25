Кюстендилската поп сензация Мона спечели вота на зрителите в полуфинала на „Евровизия

Кюстендилката Симона Петрова-Мона спечели вота на зрителите на полуфинала на „Евровизия” и продължава напред в надпреварата за български представител на песенния конкурс. Тя изпълни големия си хит „Жива“, в който успешно са миксирани български фолкмотиви с модерно поп звучене, и събра 15 464 гласа от зрителите.

Въпреки очевидния триумф сред феновете, журито остави Мона назад в своите оценки – на 12-о място. След общия вот Мона е с 34 точки, макар и фаворит на публиката, тя за момента е на 5-о място във временното класиране. Първа е Дара с 39 точки.

15 от най-популярните музикални артисти в страната представиха свои авторски песни пред жури в състав Тони Димитрова, Руши Видинлиев, Васил Петров, композитора Петър Дундаков и генералния директор на БНР Милен Митев. Изборът кои изпълнители да продължат напред бе комбинация от зрителски вот и оценките на съдиите.

На финала на 31 януари ще се състезават Дара, Мона, Михаела Маринова, Молец, Preyah, Керана и Космонавтите, Innerglow и Роксана. В края на вечерта ще бъде избран победителят, който ще има честта да представи България на „Евровизия” във Виена през май. ИВАН ИВАНОВ