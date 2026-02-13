Кюстендилските сини оцеляха срещу лидера „Рилски спортист“ след изоставане с 2 гола

Третият в Югозападната Трета лига „Кюстендил“ оцеля срещу лидера „Рилски спортист“ в една от заключителните проверки преди старта на пролетния полусезон. На стадион „Левски“ в Долна баня сините от града под Хисарлъка успяха да наваксат два гола изоставане и да стигнат до равенството 2:2, а головата драма се разигра до почивката. Звездното острие на самоковци Венцислав Христов и Красимир Панчев осигуриха наглед комфортния аванс на символичните домакини, които обаче бяха попарени от попаденията на играещия директор на съперниците Димитър Илиев и Радослав Александров. След антракта смените на скиорите наклониха игрово везните в тяхна полза, ала защитата и вратарят на опонентите не поддадоха и удържаха хикса, който е любимият резултат тази зима на „Рилецо“, останал непобеден в петте изиграни спаринга. Освен с кюстендилци хората на Пламен Крумов ремизираха със столичния „Национал“ /1:1/ и профитата от „Хебър“ /0:0/ и спечелиха срещу ЦСКА III /3:1/ и „Славия II” /2:0/. За край на подготовката тимът от Самоков ще се тества в събота срещу „Оборище“, седмица по-късно в първия официален мач посреща на стадион „Искър“ аутсайдера „Германея“. Сапаревобанчани ще си сверят за последно часовника също в утрешния следобед с „Кюстендил“ под Хисарлъка, след като записаха успех с 5:1 над „Пирин“ /Рз/, поражение с 1:2 от „Банско“ и 1:1 със „Септември“ /Сим/. Преди визитата в Долна баня равносметката на тима, воден от Даниел Младенов, между двата полусезона е 1:0 срещу „Банско“, 1:1 със „Сливнишки герой“, 0:1 срещу симитличани и 1:3 срещу „Пирин“ /ГД/.

