Кюстендилският съд остави в ареста 22-г. мъж за държане на наркотици

Мярка за неотклонение „Задържане под стража“ по отношение на 22-годишен кюстендилец, обвиняем за държане на високорискови наркотични вещества – канабис и амфетамин, определи Районен съд Кюстендил. Съдът уважи искането на РП Кюстендил, защитата и обвиняемият пледираха за мярка „Домашен арест“.

Р. Б. е привлечен като обвиняем за това, че на 04.02.2026 г., в съща в село Копиловци, е държал без надлежно разрешително съгласно Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите високорискови наркотични вещества, на пет места – канабис с общо тегло 0.046 кг. и амфетамин с общо тегло 0.023 кг. – престъпление по чл. 354а, ал. 3, пр. 2, т. 1, пр. 1 НК.

За посоченото престъпление е предвидено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 1 до 6 години и глоба от две хиляди до десет хиляди лева. Тоест, налице е първата от кумулативните предпоставки на чл. 63 ал. 1 от НПК за вземане на най-тежката мярка за неотклонение: за престъплението да е предвидено наказание „лишаване от свобода“. На следващо място, до момента в хода на досъдебното производство са събрани доказателства, от които може да се направи обосновано предположение за съпричастността на обвиняемия към деянието. По време на разпита след привличането му, обвиняемият се е признал за виновен и е заявил, че откритите у него наркотични вещества са за негова лична употреба. Съдът намира, че е налице опасност обвиняемият да извърши престъпление. Същият е осъждан два пъти за същото престъпление, за което му е повдигнато обвинение. Касае се за „тежко“ престъпление по смисъла на НК. Тези данни характеризират обвиняемия като личност, проявяваща склонност към извършване на престъпления. Според съда е налице и опасност обвиняемият да се укрие. Последното му осъждане е с влязло в сила Споразумение от 16.05.2023 г. по дело на Районен съд – Кюстендил, като му е наложено наказание лишаване от свобода за срок от 11 месеца, изпълнението на което е отложено за срок от три години. Ако бъде признат за виновен в извършване на престъплението, за което сега му е повдигнато обвинение, обвиняемият ще трябва да изтърпи не само новото наказание лишаване от свобода, което ще бъде ефективно, но и това по предходното му осъждане. Това би могло да го мотивира да се укрие, за да осуети изпълнението на наказанието, пише в мотивите на съдия Тихомир Рачев.

Определението на Районен съд Кюстендил може да се обжалва в 3 – дневен срок от днес пред Окръжен съд Кюстендил.